Roma | furiosa lite in libreria finisce nel sangue | scazzottata tra due uomini davanti ai bambini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Una volta erano tra i luoghi più tranquilli al mondo, dove si parlava piano, osservando i libri esposti prima di fare la propria scelta sull’acquisto fare. Ma adesso anche questo mito è caduto, dopo quanto accaduto ieri, 18 dicembre, nel tardo pomeriggio, tra le 18:30 e le 19:00. Una, infatti, ha sconvolto la pace dellaFeltrinelli di via Appia Nuova, a. Latra clienti Due clienti, non si sa per quale motivo, hanno iniziato a discutere animatamente. Protagonisti un uomo di 56 anni e un ragazzo di 28 anni. I toni si sono alzati subito. Le persone vicino a loro, incuriosite da quanto stava succedendo, hanno iniziato a guardare, allarmate, ma questo non ha fermato i due. Anzi. Ad un tratto le parole non sono bastate e i due sono venuti alle mani. Alcuni libri sono volati ...