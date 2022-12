Manovra 2023 | dallo stralcio delle cartelle alle pensioni minime | tutte le novità e i tempi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma – Prende sempre più forma ladel governo Meloni. E’ arrivato il primo pacchetto di emendamenti del governo e tra lepiù importanti c’è lo slittamento di tre mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, dellofino a mille euro. Chiuso anche l’emendamento che riguarda l’aumentoa 600 euro per gli over 75. L’orientamento della maggioranza sull’iter in commissione Bilancio, a quanto si apprende, sarebbe quello di dare mandato al relatore lunedì a mezzanotte, scelta che consentirebbe di lavorare sul testo per tutta la giornata di martedì e arrivare in aula mercoledì. L’eventuale rinvio dell’aula dovrà comunque essere sottoposto alla riunione dei capigruppo, ...