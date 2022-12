(Di domenica 18 dicembre 2022) Tre gare, tre podi, ma ecco che arriva la prima vittoria. La veterananon ci sta a lasciare lo scettro alle più giovani e torna al successo nelladeldi bob a 2: in casa (lei è canadese, ma con cittadinanza americana), in quel di, è lei ad imporsi. Il successo numero 29 nella specialità arriva al termine di due manche super concluse in 1’54”93. Battuta di 12 centesimi la teutonica Laura Nolte, mentre terza è l’altra tedesca, Kim Kalicki, a 59 centesimi. Completano la top-5 la canadese Bianca Ribi e la terza tedesca, Lisa Buckwitz. In chiave classifica didelKalicki resta al comando, con le sue due vittorie nelle prime due gare, ma sono vicinissime sia Nolte che Humprhies. Foto: Lapresse

OA Sport

Michael Vogt e Sandro Michel sono riusciti a conquistare il bronzo nella gara valida per ladel Mondo dia due a Lake Placid. La coppia rossocrociata stata superata solo da due coppie di tedeschi. Per il 24enne di Svitto si tratta del settimo podio in carriera indel ...Oggi, domenica 18 dicembre 2022, saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare didel Mondo di sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, short track, sci alpinismo,, speed skating, biathlon e slittino naturale e di IBU Cup di biathlon, il nuoto con i Mondiale in ... Bob, Coppa del Mondo Lake Placid 2022: nel 2 femminile si impone Kaillie Humphries Michael Vogt e Sandro Michel sono riusciti a conquistare il bronzo nella gara valida per la Coppa del Mondo di bob a due a Lake Placid.Oggi, domenica 18 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, short track, sci alpinismo, bob, speed skating, biathlon ...