Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 022 contagi e 2 morti A Roma 1 022 casi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sono 2.022 ida coronavirus nel, 17 dicembre 2022, secondo news e datidel bollettino della regione. Registrati 2. Asegnalati 1.022. “nel, su 3.015 tamponi molecolari e 10.927 tamponi antigenici per un totale di 13.942 tamponi, si registrano 2.022 nuovipositivi (+17). Sono 2 i decessi (-2), 816 i ricoverati (-11), 28 le persone nelle terapie intensive (+1) e 2.118 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. Isono a quota 1.022”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: nella Asl1, sono 401 i nuovi ...

