Domattina rifinitura a porte chiuse e convocati per Ternana-Como di domenica al Liberati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Laprosegue nel programma di allenamenti settimanale per la gara di18 dicembre alle 14.00, al, con il.Oggi i rossoverdi hanno lavorato al Taddei: proseguono la riabilitazione Capuano e Donnarumma, lavoro personalizzato per Capanni e Martella., a, seduta diall'antistadio; al termine della stessa Aurelio Andreazzoli comunicherà la lista deiper la partita con i lombardi.

L'ex Monza è regolarmente presente nell'elenco dei convocati e allaodierna ha lavorato con il gruppo. Ma le riserve verranno sciolte soltanto dopo la prova di, che fornirà le ...Oggi pomeriggio la squadra sosterrà una seduta di lavoro tecnico e fisico,brevetecnica e studio tattico del match. 'Questa partita onestamente arriva in un momento particolare ... Ternana, domattina rifinitura a porte chiuse e convocati per Ternana ... I gialloblù torneranno in campo nella mattinata di domani per la rifinitura Mattinata dedicata alla tattica per il Verona, con i gialloblù che anche oggi si sono ritrovati agli ordini di Bocchetti e Z ...