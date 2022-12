Agenzia ANSA

, 86 anni, insiste: 'Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale'. Lo ha detto il presidente di in occasione dell'evento 'Programmi, idee e priorità' di Forza Italia a Palazzo ......ruolo istituzionale in questo governo anche se lo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, ... Berlusconi: "Meritavo un ruolo istituzionale in questo governo ... Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo..We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...