Pioggia di missili russi sull’Ucraina

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una serie di attacchihanno colpito, questa mattina, diverse città dell’Ucraina, con esplosioni, anche nel centro di Kiev e interruzioni di corrente in diverse località del Paese, tra cui Kharkiv. La Capitale è rimasta senza acqua ed è stata colpita da “72in un’ora”. Ci sono vittime. Mosca ha attaccato di nuovo diverse città dell’Ucraina. In un’ora sono stati lanciati oltre 70solo sulla Capitale Kiev “Esplosioni a Kharkiv per il secondo giorno consecutivo”, ha scritto su Telegram il sindaco, Ihor Terekhov, precisando che la città “non ha più elettricità”. Sempre a Kharkiv, i media riferiscono che sono state colpite infrastrutture cruciali, provocando un blackout. Esplosioni anche nella città di Poltava dove manca l’elettricità e a Kryvyi Rih, dove è stato colpito un palazzo residenziale e ci sarebbero vittime ...