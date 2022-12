Variazione orario Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Lega Serie B, in accordo con le società coinvolte, comunica il cambio didi due gare di domenica 18 dicembre valevoli per la 18a giornata della Serie BKT:si giocherà alle 18,45 mentrealle 20,45. Leggi il Comunicato ufficiale Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Happy Casa Brindisi vs Pallacanestro Trieste - 07/05/2023 ore 18:00* *data e/opossono essere soggetti aa seconda delle disposizioni Legabasket. MODALITÀ: A partire dalle ore 09:30 ...... se l'area edificabile ha subìto una(per effetto della realizzazione di opere di ... Per le visure catastali l'è dalle ore 10 alle 12.15 di lunedì, mercoledì e venerdì.Nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022 è stato indetto uno sciopero dalle ore 09:00 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio R ...Nella giornata di venerdì 16 dicembre è stato indetto uno sciopero dalle ore 09:00 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.