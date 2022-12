Perché il capitalismo c’entra davvero con le rivolte in Iran

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “It’s the economy, stupid.” Lo disse anni fa un presidente degli Stati Uniti non sospettabile di simpatie marxiste e lo hanno detto in questi anni migliaia di pagine di pubblicazioni accademiche, progetti di ricerca, rapporti di istituzioni internazionali e analisi di istituti privati: è impossibile pensare di capire i sommovimenti del Medio Oriente e del Nord Africa senza guardare anche alle questioni economiche e demografiche. Sembra una constatazione talmente ovvia da risultare banale: le dinamiche relative alla produzione e distribuzione di ricchezza, alla disoccupazione, alle diseguaglianze, alle forme del mercato del lavoro producono effetti sociali e politici anche nelle società mediorientali e nordafricane. Nessuna persona dotata di comprendonio nega che esistano altri fattori di tensione e conflitto, come quelli religiosi, etnici, tribali o generazionali. Tutti questi ...