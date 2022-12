Key4biz.it

'In Bielorussia e in Ucraina, la libertà e l'indipendenza non sonovuote, ma diritti da difendere. Gli ucraini hanno versato sangue per la libertà e nessuno merita il premio Sacharov quanto loro. Oggi sono emozionata di parlare in nome del popolo bielorusso. ...Qui finisce tutto ", erano leriportate in quello che può essere considerato una sorta di testamento digitale. Leggi anche Il dramma di Cloe, prof transgender messa ai margini: "Hanno tentato ... La misura delle parole Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Sono scioccata dalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo la guerra ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non..“Tutti conoscete Roma, la complessità della città e degli eventi che qui accadono giornalmente, ma anche la squadra che gestisce la sicurezza in città, non solo la Questura ma anche i colleghi delle a ...