Fedele | “Giuntoli dirigente da top club”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Enricoincorona Cristianoattuale direttore sportivo del Napoli: “Viene dalla gavetta, ora è da top”. Si parla molto di Cristianoalla Juventus, sulla questionedice: “E’ un uomo di calcio, viene dalla gavetta. Oggi vedo tanti che assumono ruoli importanti che non hanno battuto i campi di terra, che capiscono il calcio e intravedono le doti del calciatore da semi-sconosciuti.queste cose le ha. La sua grande dote è quella di non mettersi mai contro il presidente, non è mai facile avere come interlocutore De Laurentiis. Un altro avrebbe già abbandonato, invece lui è stato molto bravo ad andare avanti. Si sta tornando al calcio di una volta, ai calciatori tecnici. Anche il Mondiale lo sta dicendo. Abbiamo preferito per anni quelli fisici, ...