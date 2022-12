Scherma | Coppa del Mondo Vancouver 2022 | le spadiste azzurre chiudono al nono posto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo la vittoria all’esordio a Tallinn, lenon riescono a confermarsi nel secondo appuntamento didel. Il quartetto italiano comda Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Giulia Rizzi, vincitrice della prova individuale, ha chiuso solamente al. Un piazzamento dovuto al passo falso negli ottavi di finale proprio contro le padrone di casa del Canada. Lenon sono mai riuscite ad imporre la loro maggior forza e, in una sfida combattuta, alla fine sono state le nordamericane ad avere la meglio per 32-31 all’ultima stoccata.del: spadisti sul ...

La sfida più insidiosa arriva senza dubbio in semifinale, contro la temibilissima Francia . Lo scontro è equilibratissimo sin dai primi assalti, in cui nessun'atleta riesce realmente a fare la ...Ricomincia nel migliori dei modi il percorso della squadra del fioretto femminile nelladel mondo 2022/2023 di. A Belgrado, la squadra composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa ha sbaragliato la concorrenza nonostante l'assenza della ...Scherma, Coppa del Mondo 2022/2023 a Belgrado: la squadra di fioretto femminile vince l'oro, Stati Uniti strapazzati in finale ...SCHERMA - Successo schiacciante sugli Stati Uniti in finale nella tappa della rassegna iridata: grande prova del quartetto Volpi, Favaretto, Palumbo e Cipresso.