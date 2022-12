La bellezza alla gogna

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Eva Kaili e Michelle Mone non hanno in comune solo l’essere al centro di uno scandalo per corruzione: la vicepresidente del parlamento europeo col famoso "Qatar gate", la baronessa britannica con un fattaccio di appalti per lo smercio di dispositivi di protezione individuale. Una socialista e l’altra conservatrice, Eva Kaili e Michelle Mone hanno in comune soprattutto l’essere donne di successo e molto attraenti, che non fanno nulla per celare il proprio fascino agli occhi del mondo. Allora gli articoli dei quotidiani, oltre a fregiarsi di foto-poster di queste fantastiche bionde, sin dal titolo non si trattengono dal mettere in risalto il fattore estetico. Per esempio, il Corriere definisce Eva Kaili e compagno “i belli di Bruxelles” mentre Repubblica fa luce sul caso di “Lady reggiseno”, riprendendo il soprannome di Michelle Mone che fa riferimentosua ditta di ...