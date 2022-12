“Non capisco un ca**o!” | bufera su Sarah Altobello | rissa epocale dopo la puntata VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022)subisce un attacco in piena regolaladel GF Vip: volano stracci nella casa di Cinecittà tra i due concorrenti. Allarme rosso al “GF Vip 7”:e Daniele Dal Moro sembrano giunti ai ferri corti. Lo scontro incediario tra i due potrebbe segnare l’esito delle nominations.(fonte twitter)L’esplosiva sosia di Melania Trump ha decisamente rimescolato le carte nel mazzo. Sin dal suo ingresso nel format,ha innescato diverse reazioni nella casa di Cinecittà. In primis, quelle da parte di Attilio Romita. L’attempato giornalista negli ultimi giorni ha confessato ad Antonino Spinalbese di covare alcune pulsioni per la verace compagna barese, provocando la ...

Bresciaoggi

... eavrebbe aggiunto nulla al discorso. Volevo lasciarlo un fatto privato. Il libro ha avuto una gestazione lunga, eanche perché: è come cercare di scattare una foto a un gruppo di ...L'antipatia per Zaniolo che anche io ho dimostrato più e più volte, ma provateci voi ad ... Dai un po' di compassione' e ancora: 'penso che andrà via alla fine, poi alla Juve la roma ha ... Non capisco tutto questo pessimismo: siamo in corsa siamo al 13° piano e capisce bene che è una questione di vita o di morte, perchè all’Ater non capiscono - dice la signora Simonetta - mio marito ha problemi gravissimi non ha la cistifellea e il ...Walter Veltroni torna sulle polemiche post Olanda-Argentina per l'esultanza dell'Albiceleste in faccia agli olandesi dopo aver vinto ai rigori.