Amici22 | la spiazzante proposta di Alessandra Celentano 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) La maestra Celentano chiede alla produzione di stilare una nuova classifica generale per i ballerini. Ecco come sono andate le cose Durante il 13mo atto dila coach Celentano prende in considerazione tutte le prove a cui gli allievi si sono sottoposti in questi mesi e chiede alla produzione di eliminare l’ultimo in classifica che, in questo caso, risulta essere Rita nei risultati parziali. La ballerina però viene difesa da tutti e nessuno vorrebbe chd uscisse dalla scuola. La coach Celentano è comunque decisa a chiedere l’abolizione del banco del pubblico che in seconda battuta viene abolito spiazzando pubblico, allievi e i numerosi fan in rete. La severa coach ci tiene poi a sapere chi è ultimo nella classifica generale, continuando a sottolineare che se fosse Rita la ballerina sarebbe costretta ad abbandonare la scuola. Come risultato finale la classifica ...