Gas | in Ue scorte sotto il 90% | in Italia giù all' 88 | 6%

MILANO, 10 DIC - Il freddo incalza in tutta Europa e le scorte di gas ne risentono visibilmente. Dallo scorso 31 ottobre all'8 dicembre gli stoccaggi dell'Ue sono scesi dal 94,3% a 1.053,22 TWh all'89,41% a 1000,28 TWh, bruciando quasi 53 TWh in 38 giorni.