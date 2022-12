Siete disposti a concedere una licenza perpetua a un’azienda per avere il vostro Avatar?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La fascinazione digitale collettiva, soprattutto quando ci si trova davanti a novità in grado di stuzzicare la curiosità dell’utente medio che utilizza i social, rischia di far sottovalutare moltissime problematiche tecniche legate anche alla gestione dei propri diritti online. Nelle ultime settimane – con un fenomeno diffuso negli Stati Uniti e che si sta espandendo nel resto del mondo, anche in Italia -, sulle varie piattaforme (in particolare Instagram e TikTok) è tutto un pullulare dicreati attraverso un’applicazione molto in voga: Lensa AI, sviluppata dall’azienda californiana Prisma Labs. Ma stanno emergendo moltissimi problemi, tra cui quello delle “licenze” concesse dall’utente per poter utilizzare l’app mobile (disponibile per i dispositivi iOS e Android). LEGGI ANCHE > Ecco come puoi capire se una tua opera è stata utilizzata per addestrare l’AI di ...