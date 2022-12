Perché saltano Amici e Uomini e Donne oggi | Maria De Filippi in pausa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022), giovedì 8 dicembre. E salteranno anche domani, venerdì 9 dicembre.Desi prende una piccolae i suoi programmi non saranno in onda in questi giorni. Nulla di allarmante,diDetornerà in TV domenica 11 dicembre con lo speciale delle ore 14.00 su Canale 5. Per quanto riguarda, invece, bisognerà attendere lunedì 12 dicembre.e domani? Il motivo è presto detto e non è per niente allarmante. Mediaset cambia il palinsesto nei giorni ...