La Procura di Torino spera che Ronaldo consegni la carta Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ladi Cristiano. Ladiche ora il portoghese – che ha chiesto di visionare gli atti dell’inchiesta – possa portarla a. Dovrebbe o potrebbe averne una copia. Va ricordato però che CR7 non si è presentato nonostante una rogatoria internazionale. Il portoghese avrebbe lasciatosenza incassare i 19,9milioni che il club gli doveva per la seconda manovra stipendi, quella del 2021 (un differimento di alcune mensilità nelle stagioni successive per fronteggiare i danni economici causati dal Covid). Ora però potrebbe rivolerli indietro, visto che il suo legale a inizio novembre ha presentato istanza per visionare gli atti. Richiesta respinta dai magistrati perché arrivata prima che fosse depositato il rinvio a giudizio per gli ...