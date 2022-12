Napoli Antalyaspor in streaming gratis? Guarda il match in diretta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Ilè in programma mercoledì 7 dicembre 2022, alle ore 18.45.in? Come seguire la partita su DAZN La partitanon sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ilritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti sfideranno in un'amichevole l', allenata dall'ex centrocampista turco del Real, ......per primo Prosegue il ritiro delad Antalya, in Turchia. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti in questi giorni e oggi è il momento del primo test, l'amichevole contro l'. ...LIVE – Torna in campo il Napoli, lo fa in amichevole contro l’Antalyaspor in Turchia. Si rivede Kvaratskhelia che ha pienamente recuperato dall’infortunio. Di seguito le formazioni ufficiali: ANTALYA ...AMICHEVOLI - Segui in diretta LIVE Antalyaspor-Napoli, prima amichevole della formazione di Spalletti durante la pausa per i Mondiali.