Parte da Benevento “Transpassing” | mostra collettiva itinerante che unisce arti visive e letteratura

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Galleria di arte contemporanea #apis+, fondata dall’sta sannita Marco Victor Romano, presentache materializza in opere d’arte inedite il dialogo tra pittura, scultura, fotografia e opere digitali con tre romanzi esordienti della casa editrice Transeuropa. Dal 15 dicembre alle 18:00, e fino all’11 gennaio 2023, i visitatori potranno scoprire nello spazio outsider di Via Torre della Catena 64 come 12sti del panorama italiano e internazionale hanno reso le copertine di 3 romanzi copie d’autore uniche. L’incontro tra sensibilità e tecnichestiche diverse ha visto le storie uscire dalle pagine e le copertine riempirsi d’arte, copertine originariamente vuote come voluto in controtendenza ...