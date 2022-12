Il caso dei falsi graffiti con il volto di Zelensky

Leggi su facta.news

(Di martedì 6 dicembre 2022) Recentemente sui social network sono state condivise le foto di due, in apparenza realizzati sul manto stradale di due città europee, che ritraggono ildel presidente ucraino Volodymyrcon la bocca aperta, mentre divora banconote e lingotti d’oro. Entrambe le immagini sono state pubblicate da un account Instagram e, stando a quanto riportato, le opere sarebbero state realizzate a ottobre 2022 in Polonia e a novembre 2022 in Francia. Isono stati ripresi in diverse occasioni dai media russi per testimoniare come, nei Paesi europei, stia crescendo il malcontento dei cittadini verso l’Ucraina e il sostegno militare (ed economico) fornito. Tuttavia, in entrambi i casi, non esistono prove che isiano mai stati realizzati e le due foto non sembrano essere ...