Tost | mondiale 2023 sarà una sfida a tre piloti e una sorpresa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il piazzamento nelCostruttori è una fotografia perfetta delle difficoltà vissute in AlphaTauri nel 2022 . Nono posto, 35 punti all'attivo e 20 che sono mancati all'appello per competere per ...

Il piazzamento nelCostruttori è una fotografia perfetta delle difficoltà vissute in AlphaTauri nel 2022 . ... Franztocca il punto per approfondire la stagione non tra le migliori della ...Il manager austriaco è convinto che si assisterà ad un maggiore equilibrio in pista e ha pronosticato una lottaaperta a ben tre piloti. A sorpresa peròha escluso dal pacchetto di ... Tost snobba Hamilton: "Titolo 2023 Verstappen contro Leclerc e Russell" Il boss dell'AlphaTauri è convinto che il giovane inglese abbia già soppiantato il connazionale nelle gerarchie del team di Brackly ...Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - La Ferrari volta pagina. Ufficializzate le dimissioni di Mattia Binotto, a Maranello comincia il countdown per l arrivo del nuovo team principal in vista della stagione..