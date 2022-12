Mondiali | Giroud e Mbappé stendono la Polonia | Francia ai quarti

Salva nel primo tempo in un paio di mischie, non può nulla sue Mbappé ma dà sempre un senso di sicurezza alla difesa. Cash 5 : Ha il compito più difficile per un terzino ai: ...La Francia batte la Polonia per 3 - 1 negli ottavi di finale deidi Qatar 2022 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincente del match ...il risultato al 44 con: il ...Redazione 4 Dicembre 2022 Calcio Mondiali Qatar 2022 Commenti disabilitati su Qatar 2022 – La Francia vola ai quarti con Mbappè e Giroud. Polonia sconfitta 3-1 Negli ottavi di finale la squadra di ...Grandissima prestazione della Francia contro la Polonia: gli uomini di Didier Deschamps hanno surclassato Lewandowski e compagni e si sono aggiudicato la vittoria grazie alla doppietta di Kylian Mbapp ...