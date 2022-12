I Cugini di Campagna tra i debuttanti del Festival di Sanremo 2023!

(Di domenica 4 dicembre 2022)diChi la dura la vince… e idice l’hanno fatta: a cinquantatrè anni dall’uscita del loro primo album, saranno finalmente in gara aldiperchè Amadeus, a sorpresa, ha deciso di puntare su di loro per l’edizione 2023 (qui l’elenco completo dei big). Formatasi nel 1970, la band oggi composta da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi ha all’attivo una cinquantina di pubblicazioni, tra album e singoli. Il brano più importante ed emblematico del repertorio, Anima Mia, ha dato in seguito il titolo al programma di Fabio Fazio e Claudio Baglioni, del quale gli allora componenti furono ospiti fissi; il legame deicon la tv non si è mai spezzato, basti ricordare che, oltre alle tante e ...

... Mara Sattei, il duo Colapesce e Dimartino e Lazza); chi mostrando il video reaction dell'annuncio (come Levante e LDA); chi condividendo semplicemente l'annuncio (come Idie Anna ...E non mancano ritorni inattesi: rivedremo sul palco Paola e Chiara e idi. QUESTO L ARTICOLO Nella gallery altre notizie che vi siete persi.Spazio a tutte le età: sarà un Sanremo che strizza l'occhio sia ai novantenni sia ai quindicenni! Nel corso del Tg1 della domenica Amadeus ha annunciato i ...La lista dei big in gara a Sanremo 2023 è uscita e il web non parla di altro. Dopo un collegamento altalenante (il maltempo non risparmia neanche l'Ariston) di Amadeus al Tg1 gli ...