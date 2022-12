L'HuffPost

"Sepotrei lasciare il Pd", ha dichiarato Gori in un'intervista all' Huffington Post . "Ma quale eccesso di liberismo - sottolinea il primo cittadino di Bergamo - serve il mercato ben ...Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che giudizio dà di questa discussione attorno al Manifesto del Pd Non le pare francamente separata dalla realtà Assolutamente sì. Il messaggio che ci hanno dato ... "Se vince Schlein e il Pd diventa un'altra cosa, potrei lasciarlo". Intervista a Giorgio Gori Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori teme che la vittoria di Elly Schlein potrebbe spostare il Pd troppo a sinistra e a sovvertire i valori che lo avevano portato all'adesione al partito ...Il sindaco di Bergamo appoggia il governatore dell'Emilia Romagna: "Intorno ad Elly movimenti per nulla disinteressati" ...