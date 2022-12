Note di bellezza per raccontare un prodigio | l’8 dicembre arte e sacre scritture nella Cattedrale di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Verrà presentato lunedì 5, alle 11,Chiesadi, l’evento “diperun”, che avrà luogo l’8, a partire dalle 19,30. Alla conferenza stampa prenderanno p, tra gli altri, l’artista Mauro Maurizio Palumbo, ideatore del progetto e curatore dell’evento; don Vittorio Sommella, neo parroco della Chiesa; Guglielmo Muoio, autore del Presepe monumentale; alcuni artisti e rappresentanti istituzionali. Un appuntamento speciale, in una location altrettanto unica, per svelare in anteprima il cast e i dettagli della manifestazione creata site specific per vivere in maniera innovativa il tempo dell’Avvento. L’evento, strutturato ...