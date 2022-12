"L'ex avvocato di Priebke...". La Lucarelli sferza la moglie di Soumahoro

ilmessaggero.it

L'di Liliane Murekatete , moglie dell'onorevole Aboubakar Soumahoro , è Lorenzo Borrè . Una ... in passato ha difeso il criminale di guerra nazista Erich, condannato all'ergastolo per ...... moglie di Soumahoro, ha riabilitato anche i 31 pentastellati cacciati da Grillo Liliane Murekatete , la moglie di Soumahoro, ha scelto Lorenzo Borrè , l' exdi, per difendersi ... Soumahoro, la moglie Murekatete difesa da Lorenzo Borrè: è l'ex avvocato di Priebke La giornalista ha commentato la vicenda che da giorni riempie le pagine di cronaca con una considerazione personale: "Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro, si è affidata a Lorenzo Borrè, ex ...Con un passato da militante del Fronte della Gioventù, il legale è noto anche per essere la spina nel fianco del M5s ...