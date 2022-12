Gara amichevole Fiorentina Primavera 

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ACFcomunica che la Primavera Viola affronterà inla Prima Squadra dell’Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI). L’incontro sarà aperto a pubblico e stampa. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Questa è la prima partita tra Argentina e Australia dall'del settembre 2007, vinta 1 - 0 ... Questa sarà la quintadell' Australia ai Mondiali contro un'avversaria sudamericana: i ...... e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l'Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrà una terzacontro il Villarreal sabato 17 dicembre, alle ore 20:30, ...Due amichevoli in Turchia per il Napoli di Luciano Spalletti che si ritroverà in campo prima contro l'Antalyaspor il 7 dicembre, poi l'11 replicherà contro il Crystal ...L’amichevole contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina del 17 dicembre sarà l’occasione per vedere gli azzurri di nuovo al Maradona, ma prima il gruppo Spalletti affronterà altre due ...