Camerun - Brasile 1 - 0 diretta | decide un gol di Aboubakar al 92'

... il, già sicuro della qualificazione, affronta il, che sogna un successo che varrebbe la qualificazione. Tite, commissario tecnico della nazionale verde - oro, già da giovedì ha ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...che hanno perso 1-0 col Camerun. Fuori dal torneo gli africani, a quota 4, e i serbi, con un punto. Negli ottavi, il Brasile affronterà la Corea del Sud e la Svizzera il Portogallo. (ANSA).Il popolo verdeoro, in occasione della sfida con il Camerun valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar2022, ha voluto far sentire la propria vicinanza all'ex ...