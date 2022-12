William e Kate arrivano in America… Harry e Meghan sganciano la bomba

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I media britannici si aspettavano grandi sorprese dal viaggio del principee della mogliein America. Nell’immaginario collettivo si prospettava una gelida noncuranza da parte del principee della moglieMarkle, ma nessuno si sarebbe aspettato che i Sussex scatenassero una vera e propria guerra. Proprio nel giorno in cui i principi di Galles davano inizio alla loro visita ufficiale a Boston, i Sussex hanno condiviso il trailer del loro documentario che andrà in onda su Netflix. Il documentario, che avrebbe portato ben 88 milioni di sterline nelle tasche del principee diMarkle, non promette per nulla toni pacati, ma sembra preannunciare una nuova bufera sulla Famiglia Reale, sulla scia di quanto era successo con l’intervista ad Oprah Winfrey. La ...

Un frame del trailer 'Harry&Meghan', il documentario dei Sussex in onda prossimamente su Netflix. Poco si sa del programma, ma dalle anticipazioni è facile immaginare che i Duchi lo abbiano utilizzato ...Harry e Meghan Markle lanciano il primo trailer esplosivo della loro serie per Netflix , proprio mentreMiddleton si trovano negli Stati Uniti, impegnati in un tour ufficiale per conto della Monarchia. Una vera e propria pugnalata alle spalle. Harry e Meghan Markle, il primo trailer della ...«La battaglia continua», titolano i tabloid inglesi. Cosa è successo di nuovo tra Harry e Meghan Markle e William e Kate ...William e Kate sono negli Usa per gli Earthshot Prize, e Netflix lancia il trailer del documentario “Harry e Meghan”. Tra una settimana il premio ai Sussex a New York ...