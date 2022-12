Juventus | UEFA | “Azioni legali in caso di dati significamente diversi”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lasi riserva “” nei confronti dellaqualora emerga che la situazione finanziaria del club bianconero era “significativamente diversa da quella valutata al momento della conclusione del settlement agreement” sul financial Fair Play in base all’indagine del suo organo di controllo. La Prima sezione della Cfcb “si riserva il diritto di rescindere l’accordo transattivo, intraprendere qualsiasi azione legale ritenuta opportuna e imporre misure disciplinari” sulla base delle regole procedurali. Il codiceprevede sanzioni che vanno da multe alla revoca di titoli, passando per l’esclusione dalle Coppe. SportFace.

Il comunicato UEFA: 'L'inchiesta di Prima Camera del Club financial control body (Cfcb) si concentrerà - si legge - su potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul financial fair play. Nyon collaborera' con le autorita' nazionali italiane. L'UEFA, tramite la Prima sezione dell'organo di controllo finanziario dei club, ha aperto un'indagine formale sulla Juventus Fc per 'potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul financial fair play. La Prima Camera dell'Organo di controllo finanziario dei club vuole capire se vi siano state potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fairplay finanziario.