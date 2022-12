Brighton | sirene spagnole per Gilmour

TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società è al lavoro sul rinnovo dell'inglese, anche per blindarlo dalleestere: l'esterno piace in Premier ...Commenta per primoinglesi per Frattesi e Sottil . Secondo la Gazzetta dello Sport , ilallenato da De Zerbi ha messo gli occhi sul centrocampista del Sassuolo (seguito anche dal Tottenham) e sull'... Lens, sirene inglesi per Brice Samba: Leicester, Everton e Brighton sul portiere francese Il punto su Frattesi: il Brighton ha più soldi, lui vuole l'Italia. La Roma tiene d'occhio il Napoli Iniziano ad accendersi le sirene del mercato, anche per gennaio, sul nome di Davide Frattesi. Il ce ...