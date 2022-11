Scarichi fuorilegge | sequestrato autolavaggio nel Napoletano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli ambientali dei carabinieri a Bacoli (Napoli). I militari della locale stazione hanno denunciato un 35enne del posto, titolare di unin Via Mercato di Sabato. Riscontrato il mancato tracciamento dei liquami prodotti durante il lavaggio delle auto e lo scarico incontrollato. Un fenomeno diffuso – si sottolinea – che genera seri danni all’ambiente. Il locale è stato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

