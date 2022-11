Galles - Inghilterra 0 - 2 diretta | Foden raddoppia al 51' LIVE

AL RAYYAN (QATAR) - 'Derby' britannico ai Mondiali in Qatar , dove oggi (martedì 29 novembre, ore 20 italiane allo stadio 'Ahmed bin Ali' di Al Rayyan) ilsfida l'nella terza e ultima giornata del Gruppo B che vede la nazionale dei ' Tre Leoni ' al comando con 4 punti, a +1 sull' Iran e a +2 sugli Usa (che si affronteranno nell'altro ...hanno chiuso sullo 0 - 0 il primo tempo della sfida valida per il gruppo B dei Mondiali di Qatar ...Termina senza gol e senza particolari sussulti il primo tempo di Galles-Inghilterra, derby britannico valido per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale. Dopo 45 minuti la nazionale di ...Ho voluto sentirla alla radio per non essere influenzato, poi l'ho rivista su YouTube. Ma che razza di radiocronaca mi hanno fatto credere Poi su TikTok con inquadrature di regie diverse. Anche qui s ...