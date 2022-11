Combinazioni girone A | Olanda | Ecuador e Senegal si giocano la qualificazione agli ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Alle ore 16:00 si parte con ilA con le seguenti partite:-Qatar ed. Ci sono due postidi finale per tre squadre ancora in corsa, mentre il Qatar padrone di casa è già eliminato aritmeticamente. Andiamo a scoprire allora tutte leper capire meglio questo raggruppamento. REGOLAMENTO COSA CONTA A PARI PUNTI? LA CLASSIFICA DEL4 (3:1)4 (3:1)3 (3:3) Qatar 0 (1:5)– I ragazzi di Van Gaal hanno due risultati per il passaggio del turno. Con una vittoria e un pareggio infatti staccherebbero il pass per gli ...