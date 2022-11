Torna la Mondadori a Giugliano | apre book store in pieno centro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella terza città della Campania finalmentea riaprire i battenti una libreria in. In Via Aniello Palumbo a breve inaugurerà undella. Un evento significativo, non solo dal punto di vista commerciale, ma anzitutto culturale, a distanza di anni dalla chiusura della Edicolédi via Mario Pirozzi.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

