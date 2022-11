Parte la nuova Stagione Invernale del “Cilento in Opera Festival” a Torchiara

Agenzia ANSA

...del Progetto Facciamopresso l'Istituto comprensivo Gaetano Salvemini, il presidente di Stellantis John Elkann ha rimarcato l'importanza degli stabilimenti italiani, anche in questa...Il Covid ha ripreso a correre in tutta la penisola, con il conseguente superamento dadell'indice di trasmissibilità Rt della soglia epidemica , dopo un relativo ma non duraturo ...sulla... Xylella: 119 ulivi malati, istituita nuova zona infetta in Puglia - Terra & Gusto Lo ha detto il presidente degli industriali cosentini, Fortunato Amarelli, nel corso dei lavori dell'assemblea con imprese e istituzioni ...Von der Leyen ha confermato inoltre il lavoro della Commissione europea per dar vita a un nuovo hub energetico in Polonia per consentire donazioni da parte di Paesi terzi e aiutare con la loro ...