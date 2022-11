Mondiali | clamoroso crollo della Germania | i tedeschi battuti 2 a 1 dal Giappone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Evidentemente segnare il primo gol su rigore è un presagio di sventura. Come l’Argentina, anche laesce clamorosamente sconfitta all’esordio aiin Qatar, battuta per 2 a 1 dal. Certo, la sconfitta dell’Albiceleste con l’Arabia Saudita resta la sorpresa più grande. Ma nessuno si aspettava un flop del genere pure dalla Nazionale tedesca, che nel primo tempo era passato in vantaggio con un rigore trasformato da Ilkay Gundogan. Invece le reti di Doan al 75esimo e Asano all’83esimo regalano la vittoria al. Per isono guai: nel gruppo E del Mondiale c’è anche la Spagna, che ora lasarà costretta a battere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.