«Il grande gioco» | serie tv di Sky sul calciomercato | è talmente brutta da non poter spegnere

(Di martedì 22 novembre 2022) Premessa anti-spoiler: chi non si è fatto già rapire dai primi due episodi de “Il” può tornare quando sarà più preparato. O continuare a leggere, e questo pezzo allora avrà avuto una sua utilità sociale. «Togliti dalla testa l’idea che questo lavoro possa curare i mali del mondo», dice il procuratore-intermediario al suo giovane allievo. E aggiunge: «Il calcio non è una cura, al massimo un antidolorifico». Che Francesco Montanari sia un bravo attore lo capisci dal fatto che non ride a crepapelle mentre recita queste battute. E anche che i cachet di Èliseo entertainment (di Luca Barbareschi) devono bastare a saldare parecchie rate del mutuo. Nemmeno Stanis La Rochelle avrebbe reso quella scena tanto ridicola da rivelarsi magnetica. Come potrebbe mai un procuratore curare i mali del mondo? Spacciando calcio-ossicodone? Ecco, “Il ...

