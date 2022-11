Covid in Toscana | 14 morti | oggi 22 novembre Ed è nuova esplosione di contagi | 3 620 I ricoverati sono 495 18 n terapia intensiva

Sono 3.620 i nuovi casi diregistrati nelle ultime ventiquattro ore in: 458 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.162 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Sono 3.620 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 458 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.162 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...FIRENZE. Sono 3.620 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 458 sono stati confermati con tampone molecolare e gli ...(Adnkronos) – Sono 3.620 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 22 novembre 2022, in Toscana: 458 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.162 con test rapido. Al momento in Tosca ...