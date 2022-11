Pioppo | all’I C S Margherita di Navarra il concerto la “Cavalleria Rusticana”

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 21 novembre 2022)(MONREALE) – Nei giorni 5, 6 e 7 dicembre, alle ore 11.00, l’I.C.S.diospiterà un. La “”, direttore artistico Alberto Profeta, verrà eseguita dal coro della N.P.S di Palermo della Polizia di Stato. Lo spettacolo, che affronta il tema della violenza e del bullismo, è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione CON.VI.VI l’Autismo, patrocinato dal Comune di Monreale e dalla Questura di Palermo. “Ci si è resi conto che il linguaggio del teatro è un mezzo per affrontare qualsiasi tema – dichiara il tenore e direttore artistico della Corale N.P.S della Polizia di Stato. È un’iniziativa volta a far conoscere l’opera lirica ai giovani, ma soprattutto per sensibilizzarli verso diversi fenomeni sociali. Attraverso le scene ...