F1 | il ritiro di Vettel che fa commuovere Federica Masolin

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) La commozione della giornalista Non sono mancate le emozioni per l’ultima gara del tedescoin Formula Uno sul circuito di Yes Marina. A vincere il Campione del Mondo Max Verstappen con il secondo posto di Leclerc. L’attenzione è stata però per Sebastian, che qualche settimana fa, su Instagram, aveva annunciato il suo. Leggi anche: F1, Sebastiandice addio alle corse: “Oltre il pilota c’è altro” Unche ha coinvolto anche la giornalista di Sky Sport. La, dopo l’ultima intervista fatta al pilota si è infatti commossa ed è scoppiata in lacrime in diretta tv. La giornalista ha tentato di rimanere il più professionale possibile ma l’emozione ha avuto la meglio. “Si è sempre mostrato per la ...