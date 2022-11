Pierfrancesco Majorino | No alla Moratti | porte aperte al M5s

Leggi su agi

(Di venerdì 18 novembre 2022) AGI - Dopo neanche 24 ore dall'annuncio del centrosinistra che l'europarlamentare dem,sarà il candidato presidente di Regione Lombardia comicia a muoversi lo scacchiere delle possibili allenze per cercare di vincere la sfida contro il governatore uscente, in cerca del bis, Attilio Fontana sostenuto dal centrodestra, e contro la sua ex vice Letizia, in campo con il Terzo Polo. "Io verso i 5 Stelle non ho mai sbattuto, non ho mai demonizzato nessuno, ma non sono neanche per inseguirli" ha replicato a sorpresaa chi chiedeva se ledella coalizione fossero definitivamente chiuse ai pentastellati in vista delle regionali. Quello delle allenze è un terreno delicato e scivoloso, viste le posizioni espresse ieri da +Europa che ha ...