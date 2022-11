Juventus | Rabiot | “Col contratto in scadenza | Mondiali mi aiuteranno per il futuro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Per me non sarà una svolta, ma può aiutarmi molto. Il miocon laè in, quindi imi possono aiutare per il“. Parole di Adrien, pronunciate in un’intervista rilasciata dal ritiro con la Francia, con cui il centrocampista comincerà la cavalcata alla Coppa in Qatar da perno della squadra di Deschamps. Infatti, l’ex Psg sarà sicuramente tra i protagonisti, viste anche le assenze per infortunio di Kanté e Pogba. Un modo per cancellare la delusione della mancata convocazione per il mondiale del 2018: “Sono passati poco più di quattro anni, ed è vero: per me non esserci è stata una grande delusione. Ma ho lavorato tanto per essere qui nel 2022, adesso non la prendo come una vendetta e sono grato per tutto ciò che è successo dal mio ritorno ...