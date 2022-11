(Di venerdì 18 novembre 2022) La Corea del Nord lancia un missile balistico intercontinentale nel mar del Giappone, sette persone accusate di pianificare un golpe in Kazakistan, tre ucraini filorussi condannati all’ergastolo per l’abbattimento del volo Mh17. Leggi

Internazionale

Mercoledì scorsoc'è stata la firma degli atti di consegna dell'opera conclusa. Erano ... migliorare l'inserimentocontesto urbano, abbattere i costi di gestione grazie a un miglior ...La serie tornerà il prossimo 23 febbraio con quello chetrailer viene annunciato come l'ultimo ...qualche giorno fa è stata smentita la notizia che voleva l'attrice impegnata in una futura ... Intanto nel mondo Il 18 novembre il regime nordcoreano ha lanciato un missile balistico intercontinentale nel mar del Giappone. Secondo Tokyo il missile ha raggiunto un’altitudine massima di seimila chilometri prima di ...Entrano nel vivo le manovre per l'elezione del presidente della Provincia ... Il segretario del Pd, Fantini, intanto, è intervenuto sul capitolo fine legislatura dell'uscente Pompeo: «La Federazione ...