Il Domani al delirio | inventa una “fiction” su Meloni e figlia a Bali | “Con zio Ignazio e zio Crosetto…”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le polemiche astiose sul premiernon sono sepolte, come vorrebbero razionalità e correttezza. Iloggi in edicola si supera eunabella e buona su quello che potrebbe essere stato il viaggio della piccola Ginevra nella fantasia ossessionata dell’estensore dell’articolo sul quotidiano di De Benedetti. “La povera Ginevra, che ha ancora un giusto diritto naturale ad abusare della sua mamma (se Ginevra avesse già quindici o sedici anni sarebbe un po’ diverso) sarà andata ogni cinque minuti da sua mamma per qualche questione”. Parte da qui l’immaginazione in un articolo che non informa, bensì sembra un copione teatrale, un canovaccio per una sceneggiatura, con personaggi ancheti. Illa spara ...

ilmattino.it

Suprosegue il Blog mafie , da un'idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. ... oltre a galvanizzare il popolo mafioso di Cosa nostra ed eccitare ildi onnipotenza del ...Fan inper Vasco Rossi a Roma per due giorni, per presentare Vasco Live al Circo Massimo , il film ...Vasco, in Campidoglio riceverà la Lupa d'oro dal sindaco Gualtieri e dall'assessore ... Teatro, riflettori sulle vite degli altri tra quiete e delirio Domani sera, invece, per la stagione Magnifico Visbaal teatro ... In Dio non parla svedese è la malattia la vera protagonista del testo che emerge nel delirio incontrollato ed incontrollabile ...In gara-6 gli Astros battono Philadelphia grazie a un fuoricampo di Alvarez. I texani dedicano la vittoria all’allenatore più anziano che aspettava l’anello da una vita. Il rookie Pena mvp ...