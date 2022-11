Caso CR7 | il ManUTD | «Avviate misure appropiate»

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Questa mattina il Manchester United ha avviatoappropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”. Così il Manchester United ha commentato, in una nota, l’intervista di Cristiano Ronaldo che ha suscitato scalpore negli ultimi giorni. Nella serata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La convivenza in ogniappare difficile anche se 'ogni mio pensiero è per il Mondiale in questo ... Per il suo grande rivale però,ha parole più dolci rispetto a quelle riservate per lo United e ...compirà ben 38 anni il prossimo 5 febbraio, ma desidera ancora recitare un ruolo di primo ... E a proposito, Ronaldo ha confessato a sorpresa che si ritirerà dal calcio professionistico indi ...Paul Pogba vedrà il Mondiale da casa, o meglio, da dove si allenerà per essere pronto per tornare in campo a gennaio con la maglia della Juventus. Ancora zero presenze in Serie A per il numero 10 ...Continua a far parlare di sé CR7, anche dopo le ultime parole a Talk Tv che hanno ... Dopo essere stato premiato Mvp con una doppietta alla Nigeria, l’ex Udinese ha parlato del suddetto caso, ...