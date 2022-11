L’agricoltura deve rigenerarsi climaticamente

Agronotizie

...denunciamo - aggiunge Mecca Cici chenon può andare avanti con le devastazioni della fauna selvatica. Non è più il momento dei tentennamenti, o peggio, delle tattiche politiche....'Nel nuovo Psr (Piano di sviluppo rurale) - ha aggiunto'...di sviluppo rurale) - ha aggiunto'assessore regionale all'-...politico importante per una produzione leader in Europa che... L'impegno di Bayer e Agrofarma per l'agricoltura - Difesa e diserbo - AgroNotizie