I parenti sono una sciagura Scandalo Soumahoro | Senaldi consiglia | Fossi in lui

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta loche ha coinvolto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar: "Iuna: un deputato di colore si è presentato in Parlamento con gli stivali dicendo che in Italia sfruttano i lavoratori, che è un Paese razzista e xenofobo. Sfortuna ha voluto che oggi su Repubblica cidue pagine dove si racconta che degli immigrati che lavorano per la cooperativa della moglie di questo deputato e della suocera dicono chesottopagati, sfruttati e che questa cooperativa è l'esempio che il razzismo in Italia c'è. Tutta la nostra solidarietà aperché capisco che è facile dare a qualcuno del razzista e prendersela con gli imprenditori. In ...

Fanpage.it

I condannati Igor Girkin , Sergei Dubinsky , e Leonid Kharchenkocollegati ai servizi di ... Tutti questi elementi, oltre a dare, forse, una vaga sensazione di giustizia aidelle vittime, ...... ma anche per un barbecue in compagnia di amici e. Oppure ancora, dovete organizzare un ... sarà possibile pianificare e preparare il menù che più vi è congeniale! Nel volumeinfine ... Rifugiati ucraini si sposano tra foto di parenti e amici assenti: i padri sono rimasti a combattere In Italia sono 7 gli hospice pediatrici funzionanti, poco di 30 i posti disponibili. Numero che dobbiamo moltiplicare per diecimila quando consideriamo il reale fabbisogno che occorre andare a soddisf ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...